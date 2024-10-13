На Украине мобилизуют граждан с помощью электрошокеров

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) начали применять электрошокеры для мобилизации граждан.
В Сети распространилось видео, на кадрах которого можно увидеть, как сотрудники ТЦК пытаются насильно затащить мужчину в машину. Украинец попытался оказать сопротивление, после чего военкомы применили электрошок.
На произошедшее обратили внимание прохожие, которые потребовали оставить мужчину в покое, но эти требования остались без внимания.
Ранее в Черкассах на концерт стендап-комика Антона Тимошенко пришли работники ТЦК. Военкомы проверяли документы у зрителей в фойе. Кроме того, сотрудники ТЦК проводили рейды и в других городах.