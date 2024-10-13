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Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову 23 октября, следует из картотеки суда.

Источник: © РИА Новости

«Слушание (открытое судебное заседание): 23.10.2024», — сказано в карточке дела.

Лицами по делу указаны экс-сенатор Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, бывший старший следователь Андрей Филиппов, экс-директор филиала «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев, бывший первый замглавы управления СК РФ по КЧР Казбек Булатов и экс-начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по региону Тимур Бетуганов.

Приговор в отношении всех фигурантов дела вынесен в декабре 2022 года. Правоохранители задержали Рауфа Арашукова 30 января 2019 года во время пленарного заседания СФ. Арашуковых приговорили к пожизненным срокам за заказные убийства, их дело слушалось отдельно, четверо остальных фигурантов получили сроки от 5 до 22 лет. Кроме того, Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур «Газпрома» на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Приговор вступил в законную силу.

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