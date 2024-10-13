Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову

Приговор в отношении всех фигурантов дела вынесен в декабре 2022 года. Правоохранители задержали Рауфа Арашукова 30 января 2019 года во время пленарного заседания СФ. Арашуковых приговорили к пожизненным срокам за заказные убийства, их дело слушалось отдельно, четверо остальных фигурантов получили сроки от 5 до 22 лет. Кроме того, Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур «Газпрома» на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Приговор вступил в законную силу.