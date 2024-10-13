Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутии самолет Ан-3 совершил аварийную посадку, один человек погиб

Самолет Ан-3 авиакомпании «Борус» совершил аварийную посадку в 1,5 км от города Олекминска. На борту находились три члена экипажа и два пассажира. Один из пассажиров погиб.

Источник: РИА "Новости"

О происшествии сообщило региональное управление МЧС в Telegram. О состоянии других находившихся в самолете людей не сообщается. Отмечается, что «в готовности к реагированию» находятся пять спасателей и Ми-8.

По предварительным данным, причиной «грубой посадки самолета» стала потеря тяги двигателя, сообщила Восточно-сибирская транспортная прокуратура. Ведомство организовало проверку о безопасности полетов.

Ан-3 — модернизированный вариант Ан-2. Производился на Омском производственном объединении «Полет» до 2009 года. По данным местных СМИ, всего было выпущено 26 самолетов.