В Якутии самолет Ан-3 совершил аварийную посадку, один человек погиб

О происшествии сообщило региональное управление МЧС в Telegram. О состоянии других находившихся в самолете людей не сообщается. Отмечается, что «в готовности к реагированию» находятся пять спасателей и Ми-8.
По предварительным данным, причиной «грубой посадки самолета» стала потеря тяги двигателя, сообщила Восточно-сибирская транспортная прокуратура. Ведомство организовало проверку о безопасности полетов.
Ан-3 — модернизированный вариант Ан-2. Производился на Омском производственном объединении «Полет» до 2009 года. По данным местных СМИ, всего было выпущено 26 самолетов.