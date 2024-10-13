Что произошло в Иркутске в ночь на 13 октября 2024: последние новости

В Иркутске днем 12 октября пассажирский автобус попал в ДТП. Известно, что водитель маршрута № 480 врезался в иномарку, когда та остановилась на красный сигнал светофора. Пассажирке легкового авто потребовалась помощь медиков и ее отвезли в больницу.
В пятницу, 11 октября, в Ангарске водитель японской иномарки сбил пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Сейчас в аварии разбираются госавтоинспекторы.
В Братске непотушенная сигарета стала причиной пожара в многоквартирном доме. 58-летний мужчина едва не погиб, но его вовремя спасли пожарные.