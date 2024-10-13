Что произошло в Иркутске в ночь на 13 октября 2024: последние новости

В Иркутске днем 12 октября пассажирский автобус попал в ДТП. Известно, что водитель маршрута № 480 врезался в иномарку, когда та остановилась на красный сигнал светофора. Пассажирке легкового авто потребовалась помощь медиков и ее отвезли в больницу.