МЧС: при аварийной посадке Ан-3 в Якутии погиб один пассажир

Самолёт Ан-3 совершил аварийную посадку в Республике Саха, информирует пресс-служба МЧС по Якутии.
По данным ведомства, инцидент случился в Олекминском районе. В результате произошедшего погиб один человек.
«На борту самолёта находилось пять человек, из них три члена экипажа, два пассажира. В результате аварии, к сожалению, один пассажир погиб», — рассказали в МЧС, информация обнародована в Telegram.
В ведомстве также уточнили, что речь идёт о воздушном судне Ан-3 АК «Борус». Борт аварийно сел в 1,5 километра от города Олекминска.
Все обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают спасатели.
Ранее сообщалось, что частный самолёт утонул в Оке в Подмосковье.