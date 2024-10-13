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МЧС: при аварийной посадке Ан-3 в Якутии погиб один пассажир

На борту самолёта находилось пять человек.

Самолёт Ан-3 совершил аварийную посадку в Республике Саха, информирует пресс-служба МЧС по Якутии.

По данным ведомства, инцидент случился в Олекминском районе. В результате произошедшего погиб один человек.

«На борту самолёта находилось пять человек, из них три члена экипажа, два пассажира. В результате аварии, к сожалению, один пассажир погиб», — рассказали в МЧС, информация обнародована в Telegram.

В ведомстве также уточнили, что речь идёт о воздушном судне Ан-3 АК «Борус». Борт аварийно сел в 1,5 километра от города Олекминска.

Все обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают спасатели.

Ранее сообщалось, что частный самолёт утонул в Оке в Подмосковье.