Военный суд отменил оправдательный приговор членам организации «ЕНОТ»

Второй Западный окружной военный суд аннулировал оправдательный вердикт, вынесенный четырем членам общественной организации «ЕНОТ» («Единые народные общинные товарищества»), обвиняемых в бандитизме, и отправил дело на повторное разбирательство. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«Второй западный окружной военный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на приговор членам “ЕНОТ” Александру Мрищуку, Олегу Очеретному, Ивану Коваленко, Алексею Коновалову и Михаилу Максимову», — заявил собеседник агентства.
В начале июня Московский гарнизонный военный суд оправдал четверых представителей межрегиональной общественной организации «ЕНОТ», включая одного из лидеров, бывшего сотрудника ФСБ Александра Мрищука. Еще один участник, Олег Очеретный, получил год ограничения свободы за угрозу убийством, но освобожден от наказания из-за истечения срока давности.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил двух членов банды Басаева к 24 и 25 годам лишения свободы за теракт в Чечне в 2005 году, в результате которого погибли 15 человек.