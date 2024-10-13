Названа причина аварийной посадки самолета Ан-3 в Якутии

«Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по факту грубой посадки самолета Ан-3. 13 октября 2024 года, около 08:29 (02:29 мск) поступила информация о грубой посадке воздушного судна Ан-3, выполнявшего рейс по маршруту Олекминск — Железногорск. По предварительным данным, причиной грубой посадки самолета явилась потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу. Воздушное судно совершило грубую посадку в 1,5 км от аэродрома Олекминска», — говорится в сообщении.