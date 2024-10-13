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Названа причина аварийной посадки самолета Ан-3 в Якутии

ЯКУТСК, 13 октября. /ТАСС/. Потеря тяги двигателя и его дальнейший отказ стали причиной аварийной посадки самолета Ан-3 в Якутии, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Источник: главк МЧС РФ по Якутии

«Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по факту грубой посадки самолета Ан-3. 13 октября 2024 года, около 08:29 (02:29 мск) поступила информация о грубой посадке воздушного судна Ан-3, выполнявшего рейс по маршруту Олекминск — Железногорск. По предварительным данным, причиной грубой посадки самолета явилась потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу. Воздушное судно совершило грубую посадку в 1,5 км от аэродрома Олекминска», — говорится в сообщении.

На борту самолета находились пять человек, из них три члена экипажа, два пассажира. В результате аварии один пассажир погиб. Якутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки о безопасности полетов.