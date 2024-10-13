Причиной крушения Ан-3 в Якутии стала потеря тяги двигателя

Ранее стало известно, что при крушении самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье погиб Алексей Танцырев, который считается одним из разработчиков воздушного судна. Кроме того, в крушении погиб летчик-испытатель первого класса Александр Иванов.