Причиной крушения Ан-3 в Якутии стала потеря тяги двигателя

Причиной вынужденной посадки воздушного судна Ан-3, принадлежащего авиакомпании «Борус», в Якутии стал отказ двигателя из-за потери тяги. В результате инцидента погиб один человек, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Региональное подразделение МЧС информировало, что самолет Ан-3 совершил экстренную посадку в Якутии. На момент происшествия на борту находилось пятеро людей, включая трех членов экипажа и двух пассажиров.
«По предварительным данным, причиной грубой посадки самолета явилась потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее стало известно, что при крушении самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье погиб Алексей Танцырев, который считается одним из разработчиков воздушного судна. Кроме того, в крушении погиб летчик-испытатель первого класса Александр Иванов.