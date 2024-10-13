В результате стрельбы в Университете Теннесси погиб один человек

Возле кампуса Государственного университета Теннесси, расположенного в США, произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает местная телекомпания ABC News, ссылаясь на данные от представителей правоохранительных органов.
По установленным данным, еще девять человек получили ранения. Всем им оказывается медицинская помощь.
Предположительно, перестрелка могла быть следствием конфликта, и в нее, возможно, были вовлечены некоторые из пострадавших.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы у клуба Файв-Пойнтс-Саут в Бирмингеме (штат Алабама) погибли четверо, 21 человек получил ранения. Предполагается, что злоумышленники могли открыть огонь по группе людей.