Наркотики и оружие: житель Новосибирска задержан в Омске с 5 кг синтетики

47-летний новосибирец был задержан в Центральном Округе Омска неподалеку от дачного поселка. В ходе осмотра автомобиля задержанного, полицейские обнаружили травматический пистолет с боеприпасами, а также 5 пакетов с белым веществом. При этом разрешение на оружие у мужчины отсутствовало.