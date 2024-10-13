Наркотики и оружие: житель Новосибирска задержан в Омске с 5 кг синтетики

47-летний новосибирец был задержан в Центральном Округе Омска неподалеку от дачного поселка. В ходе осмотра автомобиля задержанного, полицейские обнаружили травматический пистолет с боеприпасами, а также 5 пакетов с белым веществом. При этом разрешение на оружие у мужчины отсутствовало.
Наркотики были найдены уже расфасованными в пять пакетов, общий вес запрещенных веществ составил 5 кг. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество — производное N-метилэфедрона, мощный синтетический наркотик, вызывающий мгновенную зависимость.
По данным оперативников, задержанный работал в незаконном интернет-магазине, занимаясь межрегиональной перевозкой наркотиков. Оружие и наркотики ему предоставили кураторы наркобизнеса. Мужчина отказался от общения с полицейскими.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотиков в особо крупном размере». Ему грозит пожизненное лишение свободы. По ходатайству следователя судьей Куйбышевским районного суда города Омска задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.