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Наркотики и оружие: житель Новосибирска задержан в Омске с 5 кг синтетики

В Центральном округе Омска был задержан мужчина, который долгое время находился в поле зрения оперативников наркоконтроля.
Источник: Комсомольская правда

47-летний новосибирец был задержан в Центральном Округе Омска неподалеку от дачного поселка. В ходе осмотра автомобиля задержанного, полицейские обнаружили травматический пистолет с боеприпасами, а также 5 пакетов с белым веществом. При этом разрешение на оружие у мужчины отсутствовало.

Наркотики были найдены уже расфасованными в пять пакетов, общий вес запрещенных веществ составил 5 кг. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество — производное N-метилэфедрона, мощный синтетический наркотик, вызывающий мгновенную зависимость.

По данным оперативников, задержанный работал в незаконном интернет-магазине, занимаясь межрегиональной перевозкой наркотиков. Оружие и наркотики ему предоставили кураторы наркобизнеса. Мужчина отказался от общения с полицейскими.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотиков в особо крупном размере». Ему грозит пожизненное лишение свободы. По ходатайству следователя судьей Куйбышевским районного суда города Омска задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.