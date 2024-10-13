На Камчатке из-за отравления в школе госпитализировано 20 детей

В населённом пункте Елизово, расположенном на Камчатке, количество учащихся школы № 1, госпитализированных с симптомами кишечной инфекции, увеличилось до двадцати человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram прокуратуры Камчатского края.
Прокурор Артём Фёдоров, отреагировав на сообщения в региональных Telegram-каналах о «переполнении» инфекционного отделения, инициировал проверку соблюдения прав детей. Было установлено, что палаты не переполнены.
На данный момент в медучреждении находятся 20 школьников. Расследование инцидента с массовым отравлением в елизовской школе продолжается.
По предварительной информации, после обеда у школьников наблюдалось резкое ухудшение самочувствия.
Ранее сообщалось о госпитализации 11 детей. У них были выявлены признаки острой кишечной инфекции.
Первые результаты проведённых исследований Роспотребнадзора обнаружили сальмонеллу в продуктах одного из поставщиков. СК РФ начал расследование. Речь идёт о предоставлении услуг школьного питания, которые нарушали нормы безопасности.