На Камчатке из-за отравления в школе госпитализировано 20 детей

В населённом пункте Елизово, расположенном на Камчатке, количество учащихся школы № 1, госпитализированных с симптомами кишечной инфекции, увеличилось до двадцати человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram прокуратуры Камчатского края.