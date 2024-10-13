В Якутии аварийно сел самолет Ан-3, летевший в Иркутскую область: один человек погиб

Самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в Якутии, утром 13 октября. Борт следовал в Иркутскую область. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщает МЧС Республики Саха (Якутия).
По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, Ан-3 следовал по маршруту Олёкминск — Железногорск-Илимский. Однако в 1.5 километрах от аэродрома Олёкминска воздушное судно совершило жесткую посадку. Информация об этом поступила около 08:29 утра.
— На борту самолета находились 3 члена экипажа и 2 пассажира. В результате происшествия погиб один человек. По факту крушения заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В настоящий момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств происшествия.
По предварительным данным, причиной жесткой посадки стала потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу.