В Якутии аварийно сел самолет Ан-3, летевший в Иркутскую область: один человек погиб

— На борту самолета находились 3 члена экипажа и 2 пассажира. В результате происшествия погиб один человек. По факту крушения заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.