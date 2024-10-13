В Приморье сгорел приют для животных, где медведь задрал более 30 собак

В Приморском крае произошел пожар в приюте для животных, где ранее медведь погубил свыше 30 собак. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В результате возгорания погибли три собаки, которые находились в отдельных боксах после проведения операции по стерилизации. Причиной возгорания стал поджог, однако в настоящее время личность злоумышленика не установлена. Выжившие животные пребывали в уличных будках и вольерах.
При пожаре в приюте также сгорел корм, который был пожертвован неравнодушными людьми после инцидента с медведем. Расследованием происшествия занимаются дознаватели МЧС России.
Напомним, в сентябре медведь растерзал 35 собак, которые содержались в приюте. Приют расположен в лесополосе, он окружен хлипким деревянным забором. Собаки там содержатся в будках, охраны нет. Позднее стало известно, что медведя застрелили.