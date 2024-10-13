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В Якутии возбудили дело по факту жесткой посадки самолета Ан-3

Следователи осуществляют комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Источник: Аргументы и факты

В Якутии организовано расследование по уголовному делу из-за аварийной посадки самолета Ан-3, в результате которой погиб один человек. Информация об этом появилась в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи возбудили дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Эксперты-криминалисты осуществляют комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Напомним, самолет Ан-3 совершил экстренную посадку в Якутии. На момент происшествия на борту находилось пятеро людей, включая трех членов экипажа и двух пассажиров.

Предварительно, причиной вынужденной посадки воздушного судна стал отказ двигателя из-за потери тяги.

СК