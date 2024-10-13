Поддержать Хабаровский краевой музыкальный театр может любой желающий

На первом после пожара концерте труппы театра «Мы вместе» также собирали средства. Теперь Минкультуры опубликовало реквизиты счета, куда можно переводить деньги. Они пойдут на восстановление костюмов, производство декораций, новую сценическую технику, покупку инструментов, постановку новых спектаклей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Хабаровского края.
Средства в первую очередь пойдут на производство новых костюмов и декораций, закупку музыкальных инструментов, оборудование цехов и мастерских в выделенных помещениях, постановку новых спектаклей, адаптированных под определенные площадки.
Напомним, что в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре произошел сильнейший пожар. Предварительная версия произошедшего — нарушение правил противопожарной безопасности при проведении ремонта кровли. Площадь, охваченная огнём, составила 4 тыс. кв. метров. Обрушилась крыша над фойе зрительного зала и фасад.