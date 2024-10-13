Поддержать Хабаровский краевой музыкальный театр может любой желающий

На первом после пожара концерте труппы театра «Мы вместе» также собирали средства. Теперь Минкультуры опубликовало реквизиты счета, куда можно переводить деньги. Они пойдут на восстановление костюмов, производство декораций, новую сценическую технику, покупку инструментов, постановку новых спектаклей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Хабаровского края.