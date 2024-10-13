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Седая женщина азиатской внешности пропала в Иркутске

О её исчезновении в полицию сообщила знакомая.

Источник: ГУ МВД

Полиция разыскивает пропавшую жительницу Иркутска Маргариту Степанову, сообщили irk.aif.ru в региональном управлении МВД,

12 октября женщина ушла из дома на улице Карла Либкнета, и с тех пор её никто не видел. Заявление о пропаже подала знакомая иркутянки.

Приметы пропавшей: рост 160 см, среднего телосложения, карие глаза, короткие седые волосы, азиатская внешность. Была одета в куртку цвета хаки и тёмные штаны.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Марии Степановой, просят сообщить об этом в полицию. Телефоны указаны по ссылке.