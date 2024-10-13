Седая женщина азиатской внешности пропала в Иркутске

Полиция разыскивает пропавшую жительницу Иркутска Маргариту Степанову, сообщили irk.aif.ru в региональном управлении МВД,
12 октября женщина ушла из дома на улице Карла Либкнета, и с тех пор её никто не видел. Заявление о пропаже подала знакомая иркутянки.
Приметы пропавшей: рост 160 см, среднего телосложения, карие глаза, короткие седые волосы, азиатская внешность. Была одета в куртку цвета хаки и тёмные штаны.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Марии Степановой, просят сообщить об этом в полицию. Телефоны указаны по ссылке.