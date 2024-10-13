Стали известны итоги чемпионата России по боксу 2024 для мужчин в Иркутске

12 октября во дворе спорта «Труд» Иркутска состоялись последние финальные поединки чемпионата России по боксу среди мужчин. Сильнейших спортсменов определили в 13 весовых категориях. Это 48, 51, 54, 57, 60, 63,5, 67, 71, 75, 80, 86, 92 и свыше 92 килограммов.
В чемпионате приняли участие 343 спортсмена из 65 регионов страны. Среди них — победители и призеры чемпионатов Европы и мира. Иркутскую область представлял 21 спортсмен. КП-Иркутск рассказывает, кто из них одержал победу.
Чемпионатом России в весовой категории 75 килограммов стал мастер спорта международного класса Егор Шапочкин. Также спортсмена наградили за победу в номинации «За лучшее технико-тактическое мастерство».
Бронзовыми призерами стали: Сергей Ярулин (57 килограммов), Никита Зонь (80 килограммов), Василий Каверин (80 килограммов и Орудж Мамедов (свыше 92 килограммов).
Все они по итогам чемпионата России вошли в основной состав национальной сборной.
Таковы итоги чемпионата России по боксу 2024 в Иркутске.