62-летняя водитель иномарки погибла в ДТП на трассе в Зиминском районе

— По предварительным данным, 62-летняя женщина, управляя Hyundai Solaris, ехала из города Усть-Илимска в направлении города Зима. Водитель допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем DAF, — говорится в сообщении.