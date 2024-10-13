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62-летняя водитель иномарки погибла в ДТП на трассе в Зиминском районе

Водитель Hyundai Solaris столкнулась с грузовым автомобилем
Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло на 1607 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», вблизи села Перевоз в Зиминском районе, 12 октября около 18 часов 30 минут. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

— По предварительным данным, 62-летняя женщина, управляя Hyundai Solaris, ехала из города Усть-Илимска в направлении города Зима. Водитель допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем DAF, — говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель легковой иномарки скончалась на месте происшествия. У 70-летней пассажирки диагностированы различные травмы, ее доставили в больницу.

Сейчас сотрудники полиции проводят всестороннюю проверку. Установлено, что на легковом автомобиле была зимняя резина.