На Кубани в психоневрологическом диспансере обрушилось межэтажное перекрытие

Сообщение об инциденте поступило в региональное управление МЧС в 1:15 13 октября. Площадь обрушения составила 100 кв. м. Причина пока неизвестна. Под завалами обнаружено тело женщины. Ее личность устанавливается. По данным МЧС, она работала в диспансере.