Сообщение об инциденте поступило в региональное управление МЧС в 1:15 13 октября. Площадь обрушения составила 100 кв. м. Причина пока неизвестна. Под завалами обнаружено тело женщины. Ее личность устанавливается. По данным МЧС, она работала в диспансере.
На Кубани в психоневрологическом диспансере обрушилось межэтажное перекрытие
Один человек погиб при обрушении межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере в Кореновске Краснодарского края, сообщило МЧС. Из двухэтажного здания эвакуировали 206 человек.