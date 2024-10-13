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На Кубани в психоневрологическом диспансере обрушилось межэтажное перекрытие

Один человек погиб при обрушении межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере в Кореновске Краснодарского края, сообщило МЧС. Из двухэтажного здания эвакуировали 206 человек.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение об инциденте поступило в региональное управление МЧС в 1:15 13 октября. Площадь обрушения составила 100 кв. м. Причина пока неизвестна. Под завалами обнаружено тело женщины. Ее личность устанавливается. По данным МЧС, она работала в диспансере.