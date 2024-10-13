В Хабаровске горит барак на проспекте 60-летия Октября

Огонь вспыхнул в двухэтажном доме по проспекту 60-летия Октября, 167. В 13:31 пожарные приняли вызов и направились на место в составе 20 человек и 6 единиц техники. За 15 минут пламя было локализовано, в 14:01 дана ликвидация открытого огня.