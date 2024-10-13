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В Хабаровске горит барак на проспекте 60-летия Октября

Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

В Хабаровске вспыхнул барак на центральной улице. Ведётся тушение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Огонь вспыхнул в двухэтажном доме по проспекту 60-летия Октября, 167. В 13:31 пожарные приняли вызов и направились на место в составе 20 человек и 6 единиц техники. За 15 минут пламя было локализовано, в 14:01 дана ликвидация открытого огня.

В результате пожара никто не пострадал.

«При проверке дома внутри людей не обнаружено, он нежилой», — отметили в МЧС.

На данный момент спасатели продолжают проливать и разбирать тлеющие конструкции. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Напомним, бараки по проспекту 60-летия Октября признаны аварийными и подлежат расселению. 12 сентября здесь снесли очередной ветхий дом, чьи жильцы уже переехали в новые квартиры.

пожары