Почти миллион рублей за отметки: экс-замдиректора университета обогатилась за счет студентов

Прокуратура Центрального района Хабаровска утвердила обвинительное заключение по громкому делу. Главная обвиняемая — 58-летняя женщина, занимавшая пост заместителя директора одного из университетов. Ей вменяют получение взятки через посредника. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ДЕНЬГИ ЗА ОТМЕТКИ
Все началось с предложения одного из студентов. Он обратился к заместителю директора по учебной и научной работе с не совсем обычной просьбой. За определенную сумму студент хотел «купить» зачеты и экзамены.
«Замдиректора недолго раздумывала и согласилась на сделку. Она проставила оценки в зачетных книжках 36 студентов, не проводя фактических экзаменов. За свои услуги женщина получила свыше 900 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Схема работала через посредника. Студенты передавали деньги, а за это получали гарантированные зачеты и оценки.
ОФИЦИАЛЬНО
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, вместе с делом против обвиняемой ведется расследование в отношении самих студентов, предложивших взятки.
Некоторые из студентов уже привлечены к ответственности. Их дела также будут рассматриваться в суде. Сейчас ведется расследование по другим возможным участникам этой схемы.