Перекроют частично: в ноябре в Омске начнутся работы на мосту им 60-летия ВЛКСМ

Как уже писала «КП» в Омске работы по ремонту предстоят масштабные. Ремонт будет включать в себя обновление дорожного полотна, укрепление конструкций моста и другие работы, направленные на повышение его безопасности и долговечности. Добавим, что кроме моста у Телецентра в Омске также предстоит ремонт Комсомольского моста. Сроки проведения ремонта этого объекта не называются, но в отличие от моста им. 60-летия ВЛКСМ, его полностью перекроют.