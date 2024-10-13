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Женщину задержали за кражу детского питания в Хабаровске

В Хабаровске задержали 34-летнюю женщину за кражу детского питания в одном из магазинов города.

Источник: РИА "Новости"

Она украла банки смеси в одном из магазинов в центре города, на улице Льва Толстого, а потом продала их незнакомцам.

В полиции региона сообщили, что к ним обратились сотрудники магазина. Ущерб от действий злоумышленника составил около 9000 рублей.

Ее личность быстро удалось установить. Ей оказалась ранее судимая по наркотическим статьям, за кражи и вождение в нетрезвом виде жительница Индустриального района Хабаровска. Она рассказала, что за краденное питание она выручила 2000 рублей, деньги потратила на алкоголь и продукты.

Теперь против нее возбудили уголовное дело о краже. Максимальная санкция по предъявленным обвинениям — до двух лет колонии. Суд на время следствия оставил ее под подпиской о невыезде.