Женщину задержали за кражу детского питания в Хабаровске

Она украла банки смеси в одном из магазинов в центре города, на улице Льва Толстого, а потом продала их незнакомцам.
В полиции региона сообщили, что к ним обратились сотрудники магазина. Ущерб от действий злоумышленника составил около 9000 рублей.
Ее личность быстро удалось установить. Ей оказалась ранее судимая по наркотическим статьям, за кражи и вождение в нетрезвом виде жительница Индустриального района Хабаровска. Она рассказала, что за краденное питание она выручила 2000 рублей, деньги потратила на алкоголь и продукты.
Теперь против нее возбудили уголовное дело о краже. Максимальная санкция по предъявленным обвинениям — до двух лет колонии. Суд на время следствия оставил ее под подпиской о невыезде.