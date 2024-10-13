Ему разбили зеркало, а он достал пистолет: конфликт произошел на дорогах Владивостока

В отделе полиции мужчина, который выстрелил, рассказал о том, что он поссорился с водителем и пассажиркой Nissan Deiz. Те ударили его и разбили боковое зеркало машины. Обозленный приморец достал пистолет и выстрелил им в боковое стекло, осколки ранили водителя.