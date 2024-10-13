Ему разбили зеркало, а он достал пистолет: конфликт произошел на дорогах Владивостока

В районе улицы Бородинской произошла настоящая гангстерская перестрелка. Двое водителей поссорились на дороге, из-за чего в какой-то момент раздался выстрел из травматического пистолета. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В отделе полиции мужчина, который выстрелил, рассказал о том, что он поссорился с водителем и пассажиркой Nissan Deiz. Те ударили его и разбили боковое зеркало машины. Обозленный приморец достал пистолет и выстрелил им в боковое стекло, осколки ранили водителя.
«Полицейские выяснили, что оружие принадлежит мужчине на законных основаниях и зарегистрировано в установленном порядке. Травматический пистолет изъят. Сейчас устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью участников инцидента, а также размер причиненного ущерба», — отметили в ведомстве.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что в Приморье водитель скрылся с места смертельной аварии.