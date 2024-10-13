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В Красноярском крае за сутки потушили 17 пожаров, один человек погиб

Минувшие сутки для пожарных Красноярского края были жаркими.

Источник: МЧС РФ

Минувшие сутки для пожарных Красноярского края стали беспокойными. Ими были ликвидированы 17 различных пожаров. Не обошлось без трагедии — один человек погиб еще один получил травму.

Так, в Партизанском районе, в селе Стойба загорелся жилой дом. Причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Выгорело 56 квадратных метров, жильцы вовремя сумели выбраться.

Ближе к краевому центру, в коттеджном поселке «Андреев посад» (деревня Плоское Емельяновского района) вспыхнул строящийся дом и пиломатериалы. Площадь составила 150 квадратов. На месте работали 3 единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Судя по всему, возводить особняк придется заново.

А в Норильске на улице Орджоникидзе пришлось тушить грузовик. Предварительная версия — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

пожары