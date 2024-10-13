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Пожар произошел на фанерном заводе в Бурятии

Пожар охватил площадь в 1600 квадратных метров
Источник: Комсомольская правда

В поселке Каменск Кабанского района Бурятии загорелся фанерный завод. ЧП произошло днем, 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба агентства ГО и ЧС по Республике Бурятия.

— Сообщение о пожаре поступило на экстренный номер «112». Пламя охватило кровлю одноэтажного здания, — говорится в сообщении.

К месту выехали пожарные подразделения 2-го Кабанского отряда ГПС РБ. На момент их прибытия огнем была охвачена кровля одноэтажного здания. Общая площадь завода — 4500 квадратных метров. К 13:40 пожар локализовали на 1600 квадратных метрах. По предварительным данным, пострадавших нет. Нет и угрозы распространения огня на соседние постройки. Причиной пожара могло стать возгорание древесной пыли в вытяжке сушильного пресса.