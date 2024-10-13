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Брошенный автомобиль на Русском мосту не зря насторожил автомобилистов — погибла девушка

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Источник: PrimaMedia.ru

На Русском мосту заметили брошенный автомобиль. По сообщениям очевидцев, погибла девушка. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в УМВД России по Приморскому краю.

Со слов очевидцев, примерно в 11:30 прозвучал сигнал о том, что на мосту запрещена остановка. На месте работали полиция, скорая и охрана.

ИА PrimaMedia обратилось за комментарием в правоохранительные органы. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение мужчины о падении девушки с Русского моста.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 10 июля во Владивостоке 30-летняя женщина попыталась свести счеты с жизнью. Отмечается, что трагедию удалось предотвратить благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников министерства. Работники безопасности успели убедить женщину отказаться от своих намерений на Золотом мосту, после чего она была передана в руки медиков.

несчастный случай