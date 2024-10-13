Брошенный автомобиль на Русском мосту не зря насторожил автомобилистов — погибла девушка

Напомним, в ночь на 10 июля во Владивостоке 30-летняя женщина попыталась свести счеты с жизнью. Отмечается, что трагедию удалось предотвратить благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников министерства. Работники безопасности успели убедить женщину отказаться от своих намерений на Золотом мосту, после чего она была передана в руки медиков.