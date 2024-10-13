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Появилось фото и видео обрушений в психдиспансере на Кубани

В результате ЧП погибла женщина.

Источник: Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Прокуратура Кореновского района опубликовала фото и видео (18+) последствий обрушения перекрытий между этажами в Кореновском психоневрологическом интернате, в котором погибла женщина, сообщает ИА KrasnodarMedia.

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Напомним, что ночью 13 октября произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами жилого корпуса в психдиспансере. В результате ЧП под завалами спасатели нашли женщину, предположительно это медицинская сестра, ее личность устанавливается. На месте работают правоохранительные и специальные службы.

Из здания эвакуировали 200 постояльцев, которые уже распределены по учреждениям Краснодарского края.

Краевым следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».