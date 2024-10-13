Появилось фото и видео обрушений в психдиспансере на Кубани

Напомним, что ночью 13 октября произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами жилого корпуса в психдиспансере. В результате ЧП под завалами спасатели нашли женщину, предположительно это медицинская сестра, ее личность устанавливается. На месте работают правоохранительные и специальные службы.