«Проснулась, а всюду огонь»: как одно телефонное сообщение спасло жизнь 25-летней девушке

«Байкал, спасибо, что, я осталась жива!» — эти слова, как мантру несколько дней про себя повторяет 25-летняя жительница Томска Есения.
Девушка чудом осталась жива во время страшного пожара, который недавно разгорелся в одном из сувенирных магазинов острова Ольхон. В ночь с 8 на 9 октября в этой местности бушевала непогода, разразился настоящий ураган, из-за которого помещение, в котором жила и работала Есения вспыхнуло как спичка. Не оказаться в огненной ловушке ей помогло случайное сообщение от сестры. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Работала в сувенирном магазине
— В этом году я поняла, что хочу отдохнуть и набраться сил. Поэтому решила, что поеду на Байкал. Однажды я уже бывала здесь, влюбилась в природу. Поэтому решила найти работу на острове Ольхон, чтобы у меня была возможность заработать и одновременно отдохнуть в этих местах.
Девушка устроилась на работу продавцом в сувенирный магазин, который находится на одной из центральных улиц поселка Хужир, недалеко от местных достопримечательностей. Работодатель также предоставил для своей сотрудницы и жилье, оно располагалось в том же помещении.
— Жилая часть отделялась от витрин такой плотной ширмой, где были расположены кровать и мои личные вещи. Называла это место своей уютной норкой. Я была очень довольна! Отличный начальник, хороший коллектив, приятные гости со всей страны, которые приходили к нам в магазин. А главное — я работала в самом сердце острова и с удовольствием могла наблюдать за рассветами и закатами!
Осенью туристический сезон на Ольхоне начал подходить к концу. 8 октября Есения отработала последний день на острове и планировала следующим утром выезжать в Иркутск, а оттуда уже домой, в родной Томск.
— Вечером на Байкале начался шторм. Поднялся сильный ветер. Наш магазин находился близко к озеру. Крышу помещения буквально болтало во все стороны, также шатались полки с товарами. На улице падали деревья. Это было похоже на сильное землетрясение! Я очень переживала за то, что порывы ветра снесут покрытие крыши и она вместе с балками обвалится прямо на меня! Но деваться было некуда. Поэтому я оставалась внутри магазина и молилась, чтобы все обошлось.
Случайное сообщение от сестры
Однако непогода не успокаивалась. Более того, после полуночи в помещении отключилось электричество и Есения осталась в полной темноте. К тому же в поселке возникли перебои с мобильной связью.
— У меня был только фонарик на телефоне. Я поняла, что нет смысла сидеть и переживать за крышу, надо ложиться спать. Положила телефон с включенным фонариком подальше от себя, а сама устроилась на кровати, укрывшись несколькими одеялами и забаррикадировавшись подушками, на случай, если балки крыши начнут падать на меня. Света не было, связи тоже. Поэтому, несмотря на Апокалипсис, который бушевал снаружи, я смирилась с тем, что ночь будет непростой, попыталась закрыть глаза и заснуть.
Неожиданно, примерно спустя минут 15, девушка услышала уведомление на телефоне. Пришло сообщение от двоюродной сестры Есении. Она написала: «Привет! У тебя все в порядке? Ты как?».
— Услышав звук, я так обрадовалась тому, что появилась связь. Дотянулась до телефона, но отправить сообщение не смогла. Связь как будто снова пропала. И пока я пыталась разобраться с этим, краем глаза заметила, что в помещении стало слишком ярко. Фонарик от телефона не смог бы так сильно осветить…
Девушка выглянула из-за ширмы и увидела, что половина здания находится в огне! Пока она лежала под одеялами и подушками, запах дыма и гари вовсе не чувствовался.
— Все просто полыхало! Огонь разносился с невероятной скоростью. Я побежала к входной двери и выскочила на улицу в чем была: в тонкой рубашке, лосинах и носках. Увидела, что горит соседнее помещение, а огонь с него перекинулся на наш сувенирный магазин. Я подумала о том, что нужно спасти хотя бы свой телефон, который остался внутри. Успела заскочить обратно, схватить гаджет и куртку и выбежать наружу. Эмоции зашкаливали! Все вокруг лопалось, взрывалось и горело, а искры разносились по всей улице…
На тот момент огонь уже заметили соседи, они вызвали пожарных. На улице показался автомобиль, внутри которого сидели двое местных жителей, они пришли девушке на помощь.
— Я сидела в их машине и пыталась прийти в себя после случившегося. Мы звонили в МЧС, но связи опять не было. Для меня до сих пор загадка, каким образом я все же получила сообщение от сестры. Оно ведь действительно спасло мне жизнь! Не приди сообщение, я бы так и лежала дальше, упустив те секунды, пока огонь блокировал мне дверь навсегда! Причем, как позже оказалось, сестра отправила мне его случайно. Мы не общались с ней несколько дней и она, будто бы почувствовав, что что-то не то, написала мне, не дожидаясь утра.
Осталась без документов и вещей в чужом регионе
Прибывшим на место пожарным удалось потушить огонь. Но как рассказывает Есения, в ту ночь никто из местных жителей не ушел спать, поскольку боялись, что искры могут вновь разгореться и перекинуться на близстоящие дома и дровницы.
— Я позвонила своему работодателю, рассказала о случившемся. Меня приютила у себя в доме местная жительница. Ее зовут Ирина Венцак. Она поддержала меня, нашла вещи на первое время. Ведь помимо товара из магазина, сгорело и мое имущество, в том числе и документы. Конечно, очень жалко потерять это все, но главное, что я сама осталась цела!
Есения рассказывает, что помощь ей также оказали работники и владельцы других сувенирных лавок, расположенных по той же улице, где находился сгоревший магазин. Люди предлагали теплую одежду, обувь и другие необходимые вещи. Несмотря на высокую конкуренцию во время туристического сезона, никто не остался равнодушным к беде девушки.
— Хочу поблагодарить Людмилу Заерко, Рустама Рамазанова, Надежду Попову и других людей, чьи имена я так и не узнала. Спасибо вам большое! Даже не ожидала такой отзывчивости, поскольку привыкла надеяться только на себя! Несмотря на случившееся, я будто еще сильнее полюбила Байкал и Ольхон. В первую очередь, благодаря людям, которые живут здесь.
Сейчас Есения уже находится в Иркутске. Ее работодатель, который и сам понес немалые убытки из-за пожара, всячески старается помочь девушке, в том числе и с жильем. В первую очередь необходимо сделать временный паспорт, чтобы скорее вернуться домой.