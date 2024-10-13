«Проснулась, а всюду огонь»: как одно телефонное сообщение спасло жизнь 25-летней девушке

— Я сидела в их машине и пыталась прийти в себя после случившегося. Мы звонили в МЧС, но связи опять не было. Для меня до сих пор загадка, каким образом я все же получила сообщение от сестры. Оно ведь действительно спасло мне жизнь! Не приди сообщение, я бы так и лежала дальше, упустив те секунды, пока огонь блокировал мне дверь навсегда! Причем, как позже оказалось, сестра отправила мне его случайно. Мы не общались с ней несколько дней и она, будто бы почувствовав, что что-то не то, написала мне, не дожидаясь утра.