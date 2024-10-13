В Новочеркасске пожарные вынесли из горящего здания пять газовых баллонов

Рано утром в воскресенье, 13 октября, пожарные в Ростовской области ликвидировали крупный пожар. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области, в Новочеркасске загорелось предприятие. Ситуация осложнялась тем, что в любой момент возгорание могло распространиться на другие помещения и угрожать пожарным — в здании находились несколько газовых баллонов.
— В 05:10 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в производственных помещениях на улице Флерова, — уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.
Площадь пожара составила 1350 квадратных метров. Но могла быть гораздо больше: в помещении находились пять газовых баллонов. К счастью, огнеборцам удалось их вовремя охладить и вынести из горящего здания.
— Сотрудники МЧС России оперативно локализовали огонь, не допустив распространения огня на соседние помещения. Уже в 08:00 пожар ликвидирован.
Всего же в тушении было задействовано 42 человека, привлечено 13 единиц техники.