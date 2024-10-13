В Новочеркасске пожарные вынесли из горящего здания пять газовых баллонов

Рано утром в воскресенье, 13 октября, пожарные в Ростовской области ликвидировали крупный пожар. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области, в Новочеркасске загорелось предприятие. Ситуация осложнялась тем, что в любой момент возгорание могло распространиться на другие помещения и угрожать пожарным — в здании находились несколько газовых баллонов.