Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Нижнеудинском районе. Происшествие произошло около 12:00 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— На железнодорожном переезде станции Худоеланская Восточно-Сибирской железной дороги произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом, — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что водитель выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Задержек движения поездов нет.
На месте происшествия работают сотрудники Нижнеудинской транспортной прокуратуры. Они проверят все обстоятельства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.