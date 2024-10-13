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Мужчина погиб из-за лося выбежавшего на дорогу на подъезде к Могилеву

Лось спровоцировал смертельное ДТП на подъезде к Могилеву
Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло под Могилевом из-за лося, выбежавшего на дорогу, рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Жесткая авария произошла поздно вечером 12 октября на подъезде к Могилеву от автодороги М-8. На трассе 55-летний водитель не смог избежать столкновения с лосем, которым вышел на дорогу.

После наезда на дикое животное автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм водитель погиб на месте.

Ранее ГАИ дало простой совет, как избежать повреждений от диких животных на дороге.

Тем временем в Могилеве рейсовый автобус попал в ДТП с пострадавшими, врезавшись в столб.