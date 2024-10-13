В Петербурге охранник бара «Сплетни by Anna Asti» задержан после конфликта на входе

Прошлой ночью в полицию обратился петербуржец. Он рассказал, что на Конюшенной площади охранник заведения выстрелил в его знакомого. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали возле бара 22-летнего охранника. Установлено, что 39-летний житель Московского района в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти в заведение, но получил отказ. Это спровоцировало конфликт, в ходе которого охранник применил аэрозольный «Пионер». Пострадавший получил травму глаз, после получения медицинской помощи мужчина был отпущен домой.