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Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта в США

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Французская полиция задержала 22-летнего гражданина Афганистана в рамках дела о подготовке в США теракта во время президентских выборов в ноябре, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление национальной антитеррористической прокуратуры Франции.

Источник: © РИА Новости

«Французская полиция задержала 22-летнего афганца, связанного с соотечественником в США, который подозревается в планировании теракта в день выборов», — пишет агентство.

Отмечается, что задержанный во Франции человек подозревается в поддержке ИГ («Исламское государство», ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация).

Источник заявил Франс Пресс, что афганец, задержанный во Франции, может приходиться братом соотечественнику, задержанному в США, однако сотрудники прокуратуры не смогли подтвердить эту информацию.

Другой источник сообщил агентству, что изначально на юго-западе Франции по этому делу было задержано три человека, однако позднее двое из них были отпущены.

В среду американский минюст заявил, что афганца, проживающего в американском штате Оклахома, арестовали за планирование теракта от имени ИГ в день выборов 5 ноября.