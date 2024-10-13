Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта в США

«Французская полиция задержала 22-летнего афганца, связанного с соотечественником в США, который подозревается в планировании теракта в день выборов», — пишет агентство.
Отмечается, что задержанный во Франции человек подозревается в поддержке ИГ («Исламское государство», ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация).
Источник заявил Франс Пресс, что афганец, задержанный во Франции, может приходиться братом соотечественнику, задержанному в США, однако сотрудники прокуратуры не смогли подтвердить эту информацию.
Другой источник сообщил агентству, что изначально на юго-западе Франции по этому делу было задержано три человека, однако позднее двое из них были отпущены.
В среду американский минюст заявил, что афганца, проживающего в американском штате Оклахома, арестовали за планирование теракта от имени ИГ в день выборов 5 ноября.