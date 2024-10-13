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ГИБДД в Екатеринбурге ищет водителя Porsche, скрывшегося с места аварии

В Екатеринбурге ночью в воскресенье, 13 октября, на ул. Малышева, 31 произошла авария, в результате которой пострадали три человека.

Источник: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла в 00:40. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель Hyundai ехал со стороны ул. 8 Марта в направлении ул. Хомякова. При перестроении в левый ряд он не уступил дорогу попутно двигающемуся Porsche, из-за чего столкнулся с ним. Водитель Porsche с места ДТП скрылся, сейчас он разыскивается сотрудниками полиции.

В ДТП пострадали три человека: 30-летний водитель Hyundai, его 34-летняя пассажирка, а также 29-летний пассажир Porsche были. Они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.