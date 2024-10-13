ГИБДД в Екатеринбурге ищет водителя Porsche, скрывшегося с места аварии

Авария произошла в 00:40. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель Hyundai ехал со стороны ул. 8 Марта в направлении ул. Хомякова. При перестроении в левый ряд он не уступил дорогу попутно двигающемуся Porsche, из-за чего столкнулся с ним. Водитель Porsche с места ДТП скрылся, сейчас он разыскивается сотрудниками полиции.