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Пассажиров эвакуировали из аэропорта в Челябинске из-за брошенного окурка

В Челябинске эвакуировали аэропорт из-за брошенного окурка и задымления.

Источник: РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт — РИА Новости. Пассажиров эвакуировали из аэропорта Челябинска 13 октября из-за брошенного в технологическую шахту окурка, прокуратура ведет проверку, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

По данным прокуратуры, 13 октября в стерильной зоне аэропорта пассажир курил в туалете общей зоны накопителя, бросил окурок в технологическую шахту, вследствие чего произошло оплавление обшивки трубы, задымление в VIP-зале, сработали противопожарные датчики.

«Пассажиры эвакуированы из накопителя на площадь вблизи аэровокзала. Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия в сфере законодательства о защите прав потребителей, обеспечения безопасности эксплуатации электроустановок», — говорится в сообщении.

Задержек рейсов не последовало, поясняется в сообщении.

Прокуратура