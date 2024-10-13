Пассажиров эвакуировали из аэропорта в Челябинске из-за брошенного окурка

ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт — РИА Новости. Пассажиров эвакуировали из аэропорта Челябинска 13 октября из-за брошенного в технологическую шахту окурка, прокуратура ведет проверку, сообщила Уральская транспортная прокуратура.
По данным прокуратуры, 13 октября в стерильной зоне аэропорта пассажир курил в туалете общей зоны накопителя, бросил окурок в технологическую шахту, вследствие чего произошло оплавление обшивки трубы, задымление в VIP-зале, сработали противопожарные датчики.
«Пассажиры эвакуированы из накопителя на площадь вблизи аэровокзала. Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия в сфере законодательства о защите прав потребителей, обеспечения безопасности эксплуатации электроустановок», — говорится в сообщении.
Задержек рейсов не последовало, поясняется в сообщении.