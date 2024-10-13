Пассажиров эвакуировали из аэропорта в Челябинске из-за брошенного окурка

По данным прокуратуры, 13 октября в стерильной зоне аэропорта пассажир курил в туалете общей зоны накопителя, бросил окурок в технологическую шахту, вследствие чего произошло оплавление обшивки трубы, задымление в VIP-зале, сработали противопожарные датчики.