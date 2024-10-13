В Екатеринбурге у пассажира машины обнаружили в салоне два пистолета

В Екатеринбурге 11 октября 2024 года около 2:00 инспекторы ДПС остановили машину Chevrolet возле дома № 59 по улице Гагарина. У пассажира автомобиля сотрудники ГИБДД обнаружили два пистолета. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
— При досмотре транспортного средства было обнаружено два травматических пистолета марки RETAY MOD92. Пассажир автомашины Chevrolet пояснил, что приобрел пистолеты и патроны в сети Интернет, — рассказали в ведомстве.
Изначально подозрение у инспекторов вызвал 21-летний водитель авто — мужчина нервничал и отказывался проходить освидетельствование. За отказ его привлекли к административной ответственности.
Владельцем оружия оказался 26-летний екатеринбуржец. В отношении него возбуждено уголовное по части 3 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».