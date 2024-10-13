В Екатеринбурге у пассажира машины обнаружили в салоне два пистолета

В Екатеринбурге 11 октября 2024 года около 2:00 инспекторы ДПС остановили машину Chevrolet возле дома № 59 по улице Гагарина. У пассажира автомобиля сотрудники ГИБДД обнаружили два пистолета. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.