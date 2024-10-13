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На востоке Москвы водитель автомобиля сбил курьера на электровелосипеде

Доставщик от полученных травм погиб.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля насмерть сбил курьера на востоке Москвы, который передвигался на электровелосипеде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления столичной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, на улице Металлургов в районе дома 56 водитель автомобиля такси “Джили” совершил столкновение с курьером на электровелосипеде. В результате дорожной аварии доставщик от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.