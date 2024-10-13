На востоке Москвы водитель автомобиля сбил курьера на электровелосипеде

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля насмерть сбил курьера на востоке Москвы, который передвигался на электровелосипеде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления столичной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, на улице Металлургов в районе дома 56 водитель автомобиля такси “Джили” совершил столкновение с курьером на электровелосипеде. В результате дорожной аварии доставщик от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.