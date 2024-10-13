«Похитил 400 тысяч рублей у шести организаций». Директор фирмы в Минске может сесть на 10 лет за мошенничество с поставками

В Минске задержали 45-летнего директора фирмы, похитившего у шести организаций более 400 тысяч белорусских рублей, рассказали в пресс-службе МВД.
Как установили сотрудники ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома, в течение нескольких лет предприниматель из Минска заключал мошеннические договоры с фирмами на поставку оборудования и выполнение работ, но потом испарялся. Так, бизнесмен подписывал договоры на поставку оборудования для теплосетей и монтажные работы по модернизации предприятий, однако после получения аванса не выполнял обязательств, а деньги тратил на личные нужды.
— Фигурант завладел средствами шести организаций на сумму свыше 400 тысяч рублей, — прокомментировали в пресс-службе МВД.
Задержанному директору фирмы инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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