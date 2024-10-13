«Похитил 400 тысяч рублей у шести организаций». Директор фирмы в Минске может сесть на 10 лет за мошенничество с поставками

Как установили сотрудники ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома, в течение нескольких лет предприниматель из Минска заключал мошеннические договоры с фирмами на поставку оборудования и выполнение работ, но потом испарялся. Так, бизнесмен подписывал договоры на поставку оборудования для теплосетей и монтажные работы по модернизации предприятий, однако после получения аванса не выполнял обязательств, а деньги тратил на личные нужды.