В Омской области лже-коммунальщики украли у женщины 195 тысяч рублей

В Таврическом районе Омска пожилая женщина стала жертвой мошенников. Лже-сотрудники энергосбытовой компании сообщили ей о необходимости замены счетчика электроэнергии. Под предлогом бесплатной установки и частичного возврата средств за счетчик, они уговорили пенсионерку скачать на смартфон мошенническое приложение.
После установки приложения, с банковской карты женщины было списано 105 тысяч рублей. Вскоре ей также был одобрен кредит на 90 тысяч рублей. Общий ущерб составил 195 тысяч рублей.
Следователь возбудил уголовное дело по статье «Кража». При этом омские полицейские не устают повторять простые правила безопасности. Главное — не верить незнакомцам, особенно, если они начинают вымогать деньги. И напоминают, что установка и замена счетчиков обычно осуществляется работниками управляющей компании и оплачивается по факту выполнения услуги.