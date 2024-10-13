В Омской области лже-коммунальщики украли у женщины 195 тысяч рублей

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Кража». При этом омские полицейские не устают повторять простые правила безопасности. Главное — не верить незнакомцам, особенно, если они начинают вымогать деньги. И напоминают, что установка и замена счетчиков обычно осуществляется работниками управляющей компании и оплачивается по факту выполнения услуги.