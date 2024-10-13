Арестован экс-глава Кировского района Ленобласти по делу о клевете

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, уголовное дело было возбуждено в июне, Фауста привлекли в качестве обвиняемого в сентябре. По версии следствия, фигурант организовал распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство Василенко и Коломыцева. Как следует из материалов дела, Фауст привлек к совершению преступления двоих соучастников, которые получали от него неподтвержденные сведения о причастности потерпевших к совершению тяжких преступлений и распространяли эту информацию в сети.