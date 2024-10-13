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Арестован экс-глава Кировского района Ленобласти по делу о клевете

Санкт-Петербургский городской суд отправил под стражу бывшего главу Кировского района Ленобласти Юрия Фауста по обвинению в клевете на сенатора от 47 региона Дмитрия Василенко и депутата областного заксобрания Михаила Коломыцева.

Ему вменяют ч. 5 ст. 128.1 УК РФ «Клевета, соединенная с обвинением лица в тяжком или особо тяжком преступлении». В СИЗО он пробудет до 30 октября.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, уголовное дело было возбуждено в июне, Фауста привлекли в качестве обвиняемого в сентябре. По версии следствия, фигурант организовал распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство Василенко и Коломыцева. Как следует из материалов дела, Фауст привлек к совершению преступления двоих соучастников, которые получали от него неподтвержденные сведения о причастности потерпевших к совершению тяжких преступлений и распространяли эту информацию в сети.

Изначально суд избрал Фаусту меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако решение обжаловали.