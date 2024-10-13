Автобус насмерть сбил пешехода в Караганде из-за гололеда

По данным правоохранителей, около 19 часов 12 октября в Караганде на улице Липецкая 53-летний водитель маршрутного автобуса в условиях гололеда совершил наезд на 56-летнего пешехода.
«Пострадавший был срочно доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных травм».
Транспортные происшествия с пострадавшими произошли также в Шахтинске и Темиртау. Двух человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
В целом в регионе в связи с резким ухудшением погодных условий и нарушениями правил дорожного движения за последние сутки случилось 22 дорожно-транспортных происшествия.