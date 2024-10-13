В Челябинске задержали пьяного водителя, который пытался уйти от погони

В Челябинске задержали нарушителя правил дорожного движения, который пытался уйти от погони и оказал сопротивление сотрудникам полиции. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
Вечером 12 октября экипаж Госавтоинспекции областного центра патрулировал район Северо-запада. На улице Молодогвардейцев стражи порядка обратили внимание на манеру езды ВАЗ-21099: машина ехала по дороге и виляла из стороны в сторону.
Патрульные подали подозрительной «девяносто девятой» сигнал об остановке, но водитель проигнорировал его и продолжил движение. Требования полицейских повторялись неоднократно — челябинец предпочел скрыться от погони, а не соблюдать закон.
В скором времени нарушитель был настигнут, ВАЗ остановили во дворе дома 74 по улице Молодогвардейцев. За рулем оказался пьяный 28-летний мужчина.
«После остановки водитель продолжил нарушать общественный порядок и оказал неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, в связи с чем в отношении него была применена физическая сила и наручники», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Водителю провели медосвидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения. Коме того, машина была не поставлена на учет.
Челябинца доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него составлены четыре протокола об административных правонарушениях. ВАЗ помещен на специализированную стоянку.