В Татарстане во время пожара погибли два человека — трагедия произошла в Сабинском районе.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, минувшей ночью пожар произошел в деревне Елышево на улице Садовой — горели частный дом и дощатые сараи. С огнем боролись 28 специалистов и 12 единиц техники. Во время разборки сгоревших конструкций утром пожарные нашли тела 88-летней хозяйки дома и ее 65-летнего зятя.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Фото и видео с места трагедии можно посмотреть в нашем телеграм-канале.
Всего за минувшие сутки в Татарстане произошло 10 пожаров. Шесть из них — по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.