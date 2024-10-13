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В Татарстане во время пожара погибли два человека

Трагедия произошла в Сабинском районе.

Источник: МЧС РФ

В Татарстане во время пожара погибли два человека — трагедия произошла в Сабинском районе.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, минувшей ночью пожар произошел в деревне Елышево на улице Садовой — горели частный дом и дощатые сараи. С огнем боролись 28 специалистов и 12 единиц техники. Во время разборки сгоревших конструкций утром пожарные нашли тела 88-летней хозяйки дома и ее 65-летнего зятя.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Фото и видео с места трагедии можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Всего за минувшие сутки в Татарстане произошло 10 пожаров. Шесть из них — по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

МЧС
пожары