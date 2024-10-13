В Татарстане во время пожара погибли два человека

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, минувшей ночью пожар произошел в деревне Елышево на улице Садовой — горели частный дом и дощатые сараи. С огнем боролись 28 специалистов и 12 единиц техники. Во время разборки сгоревших конструкций утром пожарные нашли тела 88-летней хозяйки дома и ее 65-летнего зятя.