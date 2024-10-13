В Уфе перевозят жителей дома, пострадавшего от хлопка газа

Хлопок бытового газа произошёл утром 13 октября в кухне квартиры на втором этаже дома 13/1 по ул. Ладыгина в Орджоникидзевском районе Уфы. Пострадавших двое: 66-летний мужчина получил ожоги лица и головы, 31-летняя женщина — осколочное ранение ноги. Выбило окна в квартире, где «хлопнуло», и этажом выше, а также в подъезде на 2, 3 и 4 этажах.