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13-летний хоккеист получил шайбой в лоб на СКА Арене в Петербурге

Подростка доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибом лба.

Источник: Комсомольская правда

«Трус не играет в хоккей», — поется в советской спортивной песне. Однако даже самый смелый может получить серьезные травмы во время этой игры. Так и произошло с 13-летним воспитанником хоккейной школы «СКА Серебряные Львы». Утром 13 октября «скорая» доставила юного хоккеиста в Детскую больницу № 2 святой Марии Магдалины. У подростка диагностировали сотрясение мозга и ушиб лба. Об этом сообщили в АН «Оперативное прикрытие».

— По предварительным данным, 12 октября около 20 часов во время игры в хоккей на «СКА Арене» на Российском проспекте юный вратарь получил удар шайбой в голову, — уточняют в агентстве. — Несмотря на травму средней степени тяжести спортсмен от госпитализации отказался.

К сожалению, это уже не первый случай в этом месяце, когда дети получают травмы на спортивных занятиях. В начале октября сразу два школьника попали в больницу: 11-летний мальчик сломал руку на соревнованиях по каратэ, а 12-летняя девочка повредила колено на тренировке по акробатическому рок-н-роллу.

медицина
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несчастный случай