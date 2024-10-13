13-летний хоккеист получил шайбой в лоб на СКА Арене в Петербурге

«Трус не играет в хоккей», — поется в советской спортивной песне. Однако даже самый смелый может получить серьезные травмы во время этой игры. Так и произошло с 13-летним воспитанником хоккейной школы «СКА Серебряные Львы». Утром 13 октября «скорая» доставила юного хоккеиста в Детскую больницу № 2 святой Марии Магдалины. У подростка диагностировали сотрясение мозга и ушиб лба. Об этом сообщили в АН «Оперативное прикрытие».