В Калининграде студент с молотком напал на однокурсника

«Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента с молотком на однокурсника. Подробнее об обстоятельствах нападения пока говорить не можем, идёт проверка, устанавливаются все обстоятельства. Заявление о том, что один студент напал на другого с молотком в УМВД есть», — сказали в пресс-службе.