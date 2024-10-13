В Калининграде студент с молотком напал на однокурсника

КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента колледжа с молотком на однокурсника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
«Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента с молотком на однокурсника. Подробнее об обстоятельствах нападения пока говорить не можем, идёт проверка, устанавливаются все обстоятельства. Заявление о том, что один студент напал на другого с молотком в УМВД есть», — сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства отметила, что после завершения проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.