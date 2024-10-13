Что предначертано судьбой: лама из Бурятии раскрыл тайну предназначения мужчинам по году их рождения

Рожденные весной и летом мужчины будут обладать средним достатком, а вот те, кто появился на свет осенью и зимой — богаты и удачливы. Представители этого знака спокойные и доброжелательные люди. Те, кто родились в апреле или октябре имеют способность к наукам. Не рекомендуется вступать в брак с женщинами, которые родились под знаками Змеи, Мыши, Коровы. Однако, лама считает, что мужчинам-Змеям, скорее всего суждено иметь не один, а несколько браков. От них у него будет трое сыновей, и, если один из них родится в благоприятный день, он сможет стать знатным и богатым.