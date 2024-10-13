Что предначертано судьбой: лама из Бурятии раскрыл тайну предназначения мужчинам по году их рождения

Настоятель Курумканского дацана и знаменитый предсказатель из Бурятии Еши Намжил лама считает, что на судьбу человека влияет год его рождения. В этот раз он составил прогноз для мужчин, благодаря которому каждый из представителей 12-ти знаков восточного гороскопа может узнать, что предначертано именно для него.
Предначертания судьбы по году рождения для мужчин.
Мышь.
Мужчинам, которые родились в год Мыши, судьба дарует сытость и богатство. Те, кто появился на свет весной или летом — настоящие праведники. А вот рожденные осенью — богаты и добродушны. Лама советует остерегаться неприятностей в 12 и 20 лет. Брак с женщиной, родившейся под знаком Коня будет неблагоприятен. Также не следует ходить на похороны людей, которые умерли в ваш месяц рождения, а также в октябре. Такой человек трудно поддается лечению.
Корова.
Это человек со средним достатком. Хотя рожденные весной или летом могут разбогатеть. А вот у тех, кто появились на свет осенью и зимой, шансы на это невелики. Но зато к таким мужчинам благосклонны женщины, они преуспевают в науках. Мужчина, рожденный под этим знаком может стать знаменитым человеком или руководителем в 24 года, а потом в 40 лет.
Тигр.
Мужчины, которые родились весной и летом не обретут богатства, зато получится преумножить средства тем, кто появился на свет осенью или зимой. Они обладают живым характером и счастливы в любви. Если у мужчины есть маленькое родимое пятно возле сердца, это означает, что он будет отцом дочерей, а не сыновей. Одни девочки могут родиться и в случае, если родимого пятна нет, но первый брак будет неудачным.
Представителю этого знака следует остерегаться воды и огня в 1 год, 20 и 39 лет. В 40 лет он достигнет успеха на поприще, которое избрал, его желания исполнятся. Если он родился в мае, не следует брать себе в подчинение мужчин. Хорошо воспитанный и образованный Тигр пользуется покровительством начальницы.
Заяц.
Это человек со средним достатком. Мужчины, рожденные весной или летом будут прямодушными и целеустремленными. А вот те, кто появились на свет осенью или зимой разбогатеют. Обладают импульсивным характером, но отходчивы. Представителям этого знака свойственны доброта, интеллигентность, ученость, долголетие. Есть опасность того, что в возрасте 3-х лет может укусить собака. В 16 и 18 лет мужчины-Зайцы преодолеют трудности, и, возможно, обретут известность. Не лучшими месяцами для здоровья считаются февраль и август. Неприятности могут свалиться на них в 30, 42 и 60 лет.
Дракон.
Жизнь будет довольно трудной, но материально обеспеченной. Те, кто родились весной или летом, будут богаты. А вот для тех, кто появился на свет осенью и зимой, доступно лишь относительное богатство. Не рекомендуется вступать в брак с женщинами, которые родились под знаком Собаки. Семейная жизнь будет более удача с Мышью. У Дракона родятся три сына, один из которых может стать богатым и знатным. Если сзади на плече есть родимое пятно, то такой мужчина обладает мудростью и красноречием, может иметь успех у женщин и удачу в делах.
Особую осторожность следует соблюдать в марте, сентябре и в октябре, также в эти месяцы не рекомендуется ходить на похороны. Самыми опасными возрастами считается: 4, 28, 39, 56, 60 лет.
Змея.
Рожденные весной и летом мужчины будут обладать средним достатком, а вот те, кто появился на свет осенью и зимой — богаты и удачливы. Представители этого знака спокойные и доброжелательные люди. Те, кто родились в апреле или октябре имеют способность к наукам. Не рекомендуется вступать в брак с женщинами, которые родились под знаками Змеи, Мыши, Коровы. Однако, лама считает, что мужчинам-Змеям, скорее всего суждено иметь не один, а несколько браков. От них у него будет трое сыновей, и, если один из них родится в благоприятный день, он сможет стать знатным и богатым.
Считается, что критический возраст у представителя этого знака наступит в 7,8 и 10 лет. В 16 лет судьба преподнесет подарок и исполнит желание.
Конь.
Это прирожденный интеллектуал, который может добиться успехов в науке, почестей и славы. Гороскоп сулит ему длинную жизнь. Те мужчины, которые родились осенью и зимой — особенно удачливы и материально обеспечены. Не стоит вступать в брак с женщиной-Мышью, он будет неблагоприятным. Гораздо удачнее с Зайцем и Свиньей. Впрочем, лама считает, что браков будет несколько.
При этом, если совместимость неважная, то будут рождаться дочери, а если на свет появится сын, то он будет обладать трудным характером, либо болеть. Если у мужчины на правом плече или лице есть родимое пятно, это говорит о вспыльчивом характере. Критический возраст — 15−16 лет. Труднее всего придется в мае. Первого числа не следует принимать гостей.
Овца.
В начале жизни возможны лишения, нужда, бедность, но постепенно он разбогатеет. Удача улыбнется тем, кто родился весной и летом. Не удачен брак с женщинами, рожденными под знаком Коровы, Овцы и Свиньи. Мужчины, которые появились на свет в феврале, июне и октябре будут несчастливы в браке, у них плохая совместимость с партнером. А вот те, кто родились в другие месяцы могут похвастать более крепким союзом, у них рождаются сыновья. Однако, если на левом плече или правой руке есть родимое пятно, то они станут отцами только девочек. Критические возраста — 11, 60 и 70 лет.
Обезьяна.
Представители этого знака могут столкнуться с бедностью и даже нищетой. Те, кто появились на свет весной и летом ведут праведную жизнь. Это добродушные, веселые, но вместе с тем твердые и решительные люди. Не самый удачный брак с женщинами, рожденными под знаком Тигра. В целом браков может быть несколько. Если сзади на плече есть родимое пятно, нежелательно ходить на похороны и присутствовать при чужом несчастье. Кризисы грозят в возрасте 25, 37, 61, 80 лет.
Курица.
Это люди со средним достатком. Звезд с неба не хватают, но те, кто родились осенью и зимой более удачливы. Такие мужчины обладают добрым, мягким характером, у них отлично развито чувство юмора. Не любят советов и наставлений. Обладают хорошими навыками, сильны в науках, искусстве и ремесле. Брак с женщинами, рожденными под знаком Зайца сулят неудача. А вот с Курицей будет более гармоничным. В хорошем браке могут родиться несколько сыновей. Если на груди или на лице есть шрам, рана или родимое пятно, это означает призвание стать на духовный путь. Стоит ждать неприятностей в 11−12, 15 и 20 лет. 20 февраля не рекомендуется навещать больных.
Собака.
Мужчины, рожденные в год Собаки красноречивы, умны, имеют добрый характер, общительны, способны к языкам, любят хорошо одеваться. Особенно удачливы те, кто родился осенью и зимой, их жизнь благополучна. Те, кто появился на свет весной и летом, встретят на своем пути гораздо больше трудностей. Вероятны два брака и три романа. Не стоит вступать в брак с женщинами, рожденными под знаком Собаки и Свиньи. Критический возраст: 11, 25, 48 и 50 лет. В это время следует быть особенно осторожными. В феврале и сентябре стоит воздержаться от посещения больных и похорон.
Свинья.
Тем, кто родились весной и летом, сопутствует богатство. А те, кто появились на свет осенью и зимой — праведники и борцы за справедливость. Мужчины под знаком Свиньи пользуются большой любовью у противоположного пола. Не рекомендуется вступать в брак с женщинами, которые появились на свет в год Змеи. А вот союз с Зайцем и Свиньей более удачный. Трижды в жизни встретятся серьезные трудности — в 3, 9 и 20 лет. Если на левом плече, правой руке или на спине есть родимые пятна, значит мужчина будет отцом только девочек. Если родимое пятно на левой руке или на боку, значит, однажды в жизни переживет «пренеприятнейшее известие». Жизнь будет трудна, все желания исполнятся лишь в преклонном возрасте, но он будет счастлив.
КСТАТИ.
Кто вы по восточному гороскопу?
Год Мыши (Крысы по Восточному гороскопу).
Годы рождения: 1924, 19З6, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 20З2, 2044.
Год Быка (Коровы по Восточному гороскопу).
Годы рождения: 19З7, 1949, 1961, 197З, 1985, 1997, 2009, 2021, 20ЗЗ.
Год Тигра.
Годы рождения: 1926, 19З8, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 20З4.
Год Кролика (Зайца по Восточному гороскопу).
Годы рождения: 1927, 19З9, 1951, 196З, 1975, 1987, 1999, 2011, 202З, 20З5.
Год Дракона.
Годы рождения: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
Год Змеи.
Годы рождения: 1917, 1929, 1941, 195З, 1965, 1977, 1989, 2001, 201З, 2025, 20З7.
Год Лошади.
Годы рождения: 1918, 19З0, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 20З8.
Год Козы (Овцы по Восточному гороскопу).
Годы рождения: 1919, 19З1, 194З, 1955, 1967, 1979, 1991, 200З, 2015, 2027, 20З9.
Год Обезьяны.
Годы рождения: 19З2, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.
Год Петуха (Курицы по Восточному гороскопу).
Годы рождения: 19З7, 1949, 1961, 197З, 1985, 1997, 2009, 2021, 20ЗЗ.
Год Собаки.
Годы рождения: 1910, 1922, 19З4, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 20З0, 2042.
Год Свиньи.
Годы рождения: 1899, 1911, 192З, 19З5, 1947, 1959, 1971, 198З, 1995, 2007, 2019, 20З1, 204З.