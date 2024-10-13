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Мужчина погиб в ДТП после столкновения с грузовиком в Челябинской области

Китайский большегруз вылетел на обочину и опрокинулся.

Источник: ГИБДД по Челябинской области

Смертельная авария произошла днем 13 октября в Нагайбакском районе Челябинской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

На пятом километре дороги Нагайбак — Фершампенуаз произошло лобовое столкновение грузовика Howo и седана Kia K5. От удара китайский большегруз, под управлением 46-летнего мужчины, съехал на обочину и опрокинулся.

В результате ДТП 32-летний водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. 33-летняя пассажирка легковушки госпитализирована.

«Предварительно установлено, что водитель и пассажир Kia не были пристегнуты ремнями безопасности», — уточняют в ГИБДД Челябинской области.

На месте работают следственно-оперативная группа и несколько экипажей ДПС.