Мужчина погиб в ДТП после столкновения с грузовиком в Челябинской области

Смертельная авария произошла днем 13 октября в Нагайбакском районе Челябинской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
На пятом километре дороги Нагайбак — Фершампенуаз произошло лобовое столкновение грузовика Howo и седана Kia K5. От удара китайский большегруз, под управлением 46-летнего мужчины, съехал на обочину и опрокинулся.
В результате ДТП 32-летний водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. 33-летняя пассажирка легковушки госпитализирована.
«Предварительно установлено, что водитель и пассажир Kia не были пристегнуты ремнями безопасности», — уточняют в ГИБДД Челябинской области.
На месте работают следственно-оперативная группа и несколько экипажей ДПС.