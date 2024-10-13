В Алуште расчистили центр города от грязи: как в Крыму пережили последствия сильного ливня 13 октября 2024

Крымский полуостров довольно серьезно потрепала непогода: в ночь на 13 октября выпала треть месячной нормы осадков.
Алушта пережила фееричную ночь — небо превратилось в масштабный новогодний фейерверк: молнии сверкали, гром грохотал, и народ не спал.
Потоки воды, которые обрушились на курорт, вскоре исчезли, но вот мусор, грязь и камни остались.
«Коммунальные службы города активно работают, чтобы ликвидировать последствия обильных осадков и ветра, произошедших в ночь с 12 по 13 октября», — сообщила мэр Алушты Галина Огнева.
Высокопоставленный чиновник бодро отрапортовала, что удалось привести в порядок центральную часть курортного города, но решили не останавливаться и работать дальше:
«Приступили к расчистке окраин города. В ближайшие часы последствия обильных осадков будут устранены в сельской местности».
Галина Огнева также предупредила, что нельзя расслабляться, потому что ненастье может вернуться в городской округ.
Кстати, мэр Алушты очень яркий и харизматичный человек. Во время коронавирусной эпидемии она во всеуслышание обругала туристов, нарушивших запрет. Также СМИ муссировалась информация о том, что именно Галина Огнева стала моделью для настенного портрета в центре города.
Напоминаем, что Севастополь также пострадал от стихии, но уже почти пришел в себя. Сотрудникам МЧС даже пришлось спасать людей из подтопленного дома, расположенного в одном из садовых товариществ.