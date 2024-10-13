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В Алуште расчистили центр города от грязи: как в Крыму пережили последствия сильного ливня 13 октября 2024

Крым накрыло сильнейшими ливнями в ночь на 13 октября 2024.

Сейчас в Олбани: +7° 2 м/с 87% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: Галина Огнева/Tg

Крымский полуостров довольно серьезно потрепала непогода: в ночь на 13 октября выпала треть месячной нормы осадков.

Алушта пережила фееричную ночь — небо превратилось в масштабный новогодний фейерверк: молнии сверкали, гром грохотал, и народ не спал.

Потоки воды, которые обрушились на курорт, вскоре исчезли, но вот мусор, грязь и камни остались.

«Коммунальные службы города активно работают, чтобы ликвидировать последствия обильных осадков и ветра, произошедших в ночь с 12 по 13 октября», — сообщила мэр Алушты Галина Огнева.

Высокопоставленный чиновник бодро отрапортовала, что удалось привести в порядок центральную часть курортного города, но решили не останавливаться и работать дальше:

«Приступили к расчистке окраин города. В ближайшие часы последствия обильных осадков будут устранены в сельской местности».

Галина Огнева также предупредила, что нельзя расслабляться, потому что ненастье может вернуться в городской округ.

Кстати, мэр Алушты очень яркий и харизматичный человек. Во время коронавирусной эпидемии она во всеуслышание обругала туристов, нарушивших запрет. Также СМИ муссировалась информация о том, что именно Галина Огнева стала моделью для настенного портрета в центре города.

Напоминаем, что Севастополь также пострадал от стихии, но уже почти пришел в себя. Сотрудникам МЧС даже пришлось спасать людей из подтопленного дома, расположенного в одном из садовых товариществ.