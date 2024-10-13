В Алуште расчистили центр города от грязи: как в Крыму пережили последствия сильного ливня 13 октября 2024

Кстати, мэр Алушты очень яркий и харизматичный человек. Во время коронавирусной эпидемии она во всеуслышание обругала туристов, нарушивших запрет. Также СМИ муссировалась информация о том, что именно Галина Огнева стала моделью для настенного портрета в центре города.